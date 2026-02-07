Un hallazgo de presunto valor arqueológico se registró el jueves en el condominio El Remanso, ubicado en el distrito de Subtanjalla, luego de que durante trabajos de excavación en una vivienda se encontraran restos óseos al interior de una zanja.

Restos ancestrales

Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la comisaría de Subtanjalla, acudieron al lugar para verificar los hechos y asegurar la zona. Durante la inspección preliminar se identificaron huesos humanos, entre ellos un cráneo y un fémur, por lo que se procedió a comunicar el caso a la Oficina de Criminalística (OFICRI) y al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Recién la mañana del viernes, representantes del Ministerio de Cultura se constituyeron en el condominio para realizar la evaluación técnica del hallazgo. Personal especializado confirmó que los restos óseos son de origen prehispánico y corresponderían a una persona de sexo femenino, aunque aún se encuentra en proceso la determinación de la antigüedad exacta y la cultura a la que pertenecerían.

Los restos fueron retirados del lugar y trasladados a la Dirección Desconcentrada de Cultura para los análisis especializados, mientras que la Policía Nacional continúa con el registro del caso. Las autoridades indicaron que se adoptarán las medidas de protección establecidas por ley y no se descarta que el área sea declarada de interés arqueológico, a fin de preservar el patrimonio cultural de la zona.

