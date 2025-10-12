Un sujeto pasará hasta dos décadas en la cárcel. El depravado sexual en horas de la madrugada ingresó a la vivienda de una adulta mayor de 87 años en la región Ayacucho, donde la violentó y la ultrajó sexualmente. Tras el delito la anciana pidió ayuda a sus vecinos y se denunció al hombre.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, con la Fiscal Adjunta Provincial Sheila Galindo Ludeña como responsable de la investigación, logró que se condene a Juan Román Quispe Bendezú (26) a 20 años de pena privativa de libertad y al pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil, al ser hallado autor y responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 17 de abril de 2022, cuando el hoy sentenciado ingresó a la vivienda de la víctima (87), ubicada en el centro poblado de Uyuvirca, distrito y provincia de Huanta (Ayacucho), aprovechando la oscuridad para agredirla físicamente y cometer el delito sexual.

Tras el ataque, la agraviada pidió ayuda a sus vecinos y fue auxiliada por su sobrina, quien interpuso la denuncia ante la Policía Nacional del Perú. El examen médico legal confirmó la existencia de lesiones físicas y genitales recientes, además de signos de violencia externa.

Durante la diligencia de reconocimiento en rueda de personas, la víctima identificó plenamente al agresor. Asimismo, la evaluación psicológica practicada determinó afectación emocional y cognitiva compatible con los hechos denunciados

