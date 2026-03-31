El Tercer Equipo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, liderado por el Fiscal Provincial Mauricio Ávila Fernández e integrado por las Fiscales Adjuntas Provinciales María del Pilar Sulca Albites y Rosa Estephanía Sulca Tudela, con apoyo de los Asistentes en Función Fiscal Ximena Nicole Olarte Chiroque y Arturo Antonio Urbina Alarcón, lograron que se condene a 30 años de pena privativa de libertad a Jhon Huayhua Huamán (27) y Kleydeir Aldahir Vílchez Ccaccro (20), como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio agravado, en agravio de quien en vida fue Olga Huamán Sulca (23).

Feminicidio agravado

Los sentenciados planificaron y ejecutaron el crimen en un contexto de violencia contra la mujer, aprovechando la relación de cercanía y confianza que existía entre la víctima y uno de ellos, quien era su primo. Ambos mantenían comunicación constante; sin embargo, Huayhua Huamán mostraba interés sentimental hacia la agraviada, lo cual fue rechazado por ella en reiteradas oportunidades. Ante el rechazo, decidió quitarle la vida y contactó a su amigo Vílchez Ccaccro, con quien trabajaba y convivía en una vivienda alquilada en el distrito de Carmen Alto, en la provincia de Huamanga (Ayacucho), proponiéndole participar en el asesinato a cambio de dinero.

En los días previos al crimen, los dos varones sostuvieron conversaciones para planificar el hecho y el 16 de abril de 2025 acordaron ejecutar el plan. Huayhua Huamán citó a la víctima con engaños a su cuarto alquilado, donde su cómplice permanecía oculto. Aproximadamente a las 9:00 de la noche, cuando la víctima ingresó al cuarto, fue atacada por la espalda y ambos la asfixiaron hasta causarle la muerte.

Luego de ello, intentaron acceder al aplicativo bancario del equipo celular de la víctima utilizando su huella digital; al no encontrar dinero, procedieron a desnudar el cadáver, tomar fotografías del cuerpo y realizar actos sexuales, incluso registrándolos en video.

Posteriormente, desmembraron el cadáver utilizando diversas herramientas y colocaron las partes del cuerpo en bolsas negras, las cuales fueron arrojadas en distintos lugares de los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista durante la madrugada del 17 de abril de 2025. Finalmente, pobladores encontraron partes del cuerpo, lo que permitió la intervención policial y el inicio de las investigaciones que culminaron con la condena de los responsables.

Actualmente, ambos sentenciados se encuentran internados en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, donde cumplen la pena privativa de libertad impuesta.

EL DATO: El miércoles 16 de abril de 2025 por la noche, la agraviada habría salido de su centro de trabajo en un establecimiento de salud privado y fue contactada por su primo Huayhua Huamán, quien mediante engaños la llevó hacia la habitación que este alquilaba, ubicada en el jirón Ayacucho, donde fue asesinada.

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