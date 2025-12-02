La inseguridad en Pisco vuelve a cobrar víctimas. En las últimas horas se confirmó la muerte de Carlos Valenzuela Llanos, uno de los dos hombres atacados a balazos durante una reunión vecinal en el A.A.H.H. Juan Vergara Matta, en el distrito de San Andrés. El ataque ocurrió la noche del martes, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron en la zona y dispararon varias veces.

Ataque criminal

Tanto Valenzuela como Cristian Leandro Falcón Espinoza, de 38 años, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a Ica. Pese a los esfuerzos médicos, Valenzuela no resistió. Falcón permanece en estado crítico, con una herida abdominal producto de un proyectil de arma de fuego.

Este nuevo ataque se suma a una escalada de violencia que ya deja cinco personas asesinadas en menos de 48 horas en la provincia de Pisco, un escenario que ha encendido la alarma entre los habitantes.

