Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pisco se sumaron a las actividades conmemorativas por el 53.° Aniversario de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), una importante fecha que resalta el compromiso y la vocación de quienes trabajan diariamente por brindar una educación de calidad a las niñas y niños en su primera infancia. La jornada estuvo marcada por actividades de integración que fortalecieron la unión, la identidad y el espíritu de la comunidad educativa.

Por la educación

Durante la celebración, las maestras expresaron su reconocimiento a las Profesoras Coordinadoras, Promotoras Educativas Comunitarias y a todos los actores que, con esfuerzo y dedicación, hacen posible el desarrollo de los PRONOEI, desempeñando un papel fundamental en el aprendizaje y la formación integral de la niñez en la provincia de Pisco.

En el marco de este nuevo aniversario, las docentes reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo una educación inicial inclusiva, participativa y de calidad, destacando que los PRONOEI continúan siendo un pilar fundamental para transformar vidas desde los primeros años. Con esta celebración, saludaron a toda la familia PRONOEI por sus 53 años sembrando aprendizajes, esperanza y oportunidades para las futuras generaciones del país.

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