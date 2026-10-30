El magisterio chinchano ayer paralizó sus labores debido al paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep). Los educadores y auxiliares de educación marcharon desde la Casa del Maestro hasta la panamericana sur a fin de exigir mayor asignación de recursos en el sector para el mejoramiento de infraestructuras, también pensiones dignas para los cesantes.

Pliego de reclamos

Las bases de los diferentes colegios llegaron hasta el local institucional para comenzar con la movilización. “El 95% de nuestros maestros de la provincia de Chincha ha acatado el paro a pesar que el ministerio ha tratado de amenazar con los descuentos, a los maestros no les ha interesado ese anuncio y estamos demostrando al salir a las calles a protestar”, manifestó el dirigente sindical José Motta Páucar.

Indicó que la paralización de los docentes es para que el presupuesto en educación alcance el 6% del producto bruto interno para atender las necesidades en infraestructuras, teniendo en cuenta que hay muchos locales escolares que esperan reconstrucción integral. Otro pedido es por pensión digna para los educadores que dedican más de 30 años de su vida en dotar enseñanzas a los estudiantes.

Cabe indicar que algunos escolares llegaron con normalidad a su colegio, pero debido al paro no continuaron con las clases. Además, la presencia de profesores en aula fue reducida.

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