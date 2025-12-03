El pasado 1 de diciembre se cumplieron 33 años de la caída del avión Canberra de la Fuerza Aérea del Perú, un hecho que marcó profundamente a la provincia de Pisco y que, este año, pasó casi inadvertido para gran parte de la población. El accidente ocurrió en 1992, durante las actividades por el “Día del Grupo Aéreo N.º 9”, alrededor de la 1:30 p.m.

Tragedia en la zona

De acuerdo con los registros de la época, dos aeronaves rozaron en pleno vuelo, lo que provocó que una de ellas perdiera estabilidad y descendiera sin control hacia una zona urbana, frente a la institución educativa Julio C. Tello. La tragedia coincidió con los horarios de salida y entrada escolar, lo que incrementó el riesgo para estudiantes, docentes y vecinos.

El fuselaje impactó viviendas y comercios cercanos, dejando varios heridos y cobrando la vida de los dos oficiales que tripulaban la aeronave. Compañías de bomberos de Pisco y ciudades aledañas llegaron rápidamente para atender la emergencia, mientras que los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios y algunos referidos a Lima debido a la gravedad de sus lesiones. La ciudad vivió horas de tensión, temor y una movilización solidaria que quedó grabada en la memoria colectiva.

A pesar de la magnitud del episodio, la conmemoración de este año transcurrió casi en silencio. No hubo mayores actos públicos ni recordatorios oficiales. Sin embargo, para las familias de las víctimas, los sobrevivientes y los testigos de aquella tarde, el 1 de diciembre continúa siendo una fecha cargada de dolor, reflexión y respeto.

