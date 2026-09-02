Un accidente de tránsito registrado en el sector de Pisco Playa dejó tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica. Entre los afectados se encuentran Luis Castillo Huamán, conductor de una moto lineal; Danna Gutiérrez Orellana, acompañante de la unidad; y Edgar Navarro Nolberto, conductor de una motocarga.

Accidente vial

Según la información preliminar, uno de los heridos, identificado inicialmente como Luis Brayan Castillo Román, sufrió una fractura en la pierna con exposición de hueso, por lo que requirió atención médica inmediata. Otro de los afectados perdió el conocimiento producto del fuerte impacto contra el pavimento, mientras que los demás fueron evaluados por el personal de salud para determinar la gravedad de sus lesiones.

Vecinos y transportistas solicitan a las autoridades competentes tomar medidas antes de que se registre una tragedia de mayores proporciones.

En medio del accidente, dos perros que se encontraban en la moto de carga resultaron ilesos, aunque quedaron desconcertados tras el impacto. Los familiares de los afectados se encargarán de su cuidado mientras sus propietarios se recuperan.

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