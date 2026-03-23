Desde horas de la madrugada, el equipo de la Primera Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Huamanga desarrolló acciones preventivas con motivo del examen de admisión 2026 complementario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), en la modalidad de exonerados.

Antes y durante

Como primeras acciones, la Fiscal Provincial Ana María Jáuregui Zúñiga, junto a Los Fiscales Adjuntos Provinciales Dienese Sedny Huamán Miguel y Deybi Jhonatan Pomahuacre Gutiérrez, se entrevistaron con los responsables del proceso de admisión. En su compañía, verificaron los controles de seguridad aplicados a los 1250 postulantes en la puerta 1, hasta las 8:30 horas, momento en que se dispuso el cierre de accesos, sin registrarse incidentes.

Posteriormente, se constituyeron en las 25 aulas habilitadas para la evaluación, constatando que contaban con cámaras de videovigilancia, sin advertirse anomalías.

En ese mismo sentido, examinaron la entrega de los sobres lacrados que contenían los exámenes al rector de la UNSCH para su distribución en las respectivas aulas, iniciándose la prueba a las 10:00 horas, también sin incidentes.

Finalmente, las autoridades fiscales exhortaron al rector y a los funcionarios competentes a mantener las medidas de seguridad implementadas, a fin de prevenir la comisión de actos ilícitos que afecten la transparencia y legalidad del proceso de admisión.

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