El proceso de actualización del catastro urbano en la provincia de Ica continúa avanzando y ya registra un 70% de progreso, según informaron las autoridades encargadas del proyecto, que es desarrollado por el Instituto Catastral de Lima (ICL) en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ica.

Actualización de predios

Esta iniciativa busca modernizar el registro de predios y mejorar la planificación territorial mediante el uso de tecnología especializada y nuevas metodologías de levantamiento catastral. De acuerdo con el informe presentado, hasta el momento se han levantado alrededor de 18 mil unidades catastrales.

Las entidades responsables proyectan que en esta primera etapa se logre registrar cerca de 84 mil unidades catastrales, lo que permitirá contar con información actualizada sobre la distribución, características y uso de los predios urbanos en la ciudad.

El proyecto tiene como principales objetivos mejorar el ordenamiento territorial, fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios y optimizar la gestión de riesgos en zonas urbanas, especialmente frente a posibles desastres naturales.

Asimismo, las autoridades estiman que la actualización del catastro urbano beneficiará a más de 800 mil ciudadanos, al facilitar una planificación urbana más eficiente y permitir a las instituciones públicas contar con información precisa para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de la ciudad.

El proceso continuará durante los próximos meses hasta completar la primera fase del levantamiento catastral en la provincia.

VIDEO RECOMENDADO