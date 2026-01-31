La provincia de Ica viene ejecutando un proceso de actualización de su catastro urbano, un registro público que reúne información física, jurídica y económica de todos los bienes inmuebles del territorio. El proyecto beneficiará directamente a más de 800 mil iqueños y busca sentar las bases para un mejor ordenamiento urbano, mayor seguridad jurídica y una gestión más eficiente del desarrollo de la ciudad.

Ordenan el crecimiento

El Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Catastral es ejecutado de manera conjunta por el Instituto Catastral de Lima y la Municipalidad Provincial de Ica, e incorpora tecnología de vanguardia y nuevas metodologías de planificación urbana, permitiendo modernizar un sistema que no se actualizaba desde el año 2004.

André Romero Sánchez, jefe del Proyecto de Catastro Urbano de Ica, explicó que el catastro cumple una función similar a la de un censo, ya que permite contar con un inventario detallado de los bienes inmuebles, incluyendo información sobre el número de pisos, situación legal de las propiedades, uso de los predios y su zonificación.

“El levantamiento catastral nos permite saber cómo está creciendo la ciudad, dónde se concentran los riesgos y cómo se pueden planificar mejor las vías, los servicios y el desarrollo urbano. En una ciudad como Ica, que además fue golpeada duramente por el terremoto del 2007, contar con esta información es clave para reducir riesgos y ordenar el crecimiento”, señaló.

Entre los principales beneficios del proyecto se encuentran la mejora de la planificación urbana, el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los propietarios, una mejor gestión de riesgos ante desastres naturales y el incremento de la recaudación tributaria municipal, al contar con información actualizada sobre los predios existentes. Asimismo, el proceso permite fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales en el uso de herramientas digitales y sistemas de información catastral.

Actualmente, el proyecto presenta un avance aproximado del 70% en cuatro sectores del cercado de Ica, con un total de 18 mil unidades catastrales levantadas. Las zonas intervenidas incluyen urbanizaciones como San Isidro, Santa María de Saraja, Campo Alegre, Palazuelos, Las Morales, Puente Blanco, Ciudad del Magisterio, así como asentamientos humanos y pueblos jóvenes como San Martín de Porres y Santa Rosa del Palmar.

Romero Sánchez precisó que el trabajo de campo se inició en enero de 2026 y se extenderá hasta fines de septiembre del mismo año. En esta primera etapa se contempla el levantamiento de cerca de 84 mil unidades catastrales en toda la provincia.

Para la ejecución del proyecto se ha desplegado un importante contingente humano. Más de 150 personas, organizadas en entre cuatro y cinco cuadrillas, recorren diariamente los distintos sectores del cercado de Ica. Cada cuadrilla está conformada por un supervisor especializado en temas catastrales, brigadistas profesionales, técnicos y auxiliares debidamente identificados.

“La información que recogemos es física, jurídica y económica, y será almacenada en un sistema desarrollado por el Instituto Catastral de Lima. Esto permitirá que la Municipalidad Provincial de Ica cuente con un catastro completamente digitalizado, con acceso a datos detallados, fotografías y georreferenciación de cada predio”, explicó el jefe del proyecto.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la población para colaborar con las brigadas durante las visitas domiciliarias, destacando que todo el personal se encuentra plenamente identificado y cuenta con credenciales con códigos QR para su verificación.

