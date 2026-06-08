La segunda vuelta presidencial estuvo marcada por la activa participación de adultos mayores de 71 años a más que, pese a no tener la obligación legal de sufragar, acudieron a las urnas para ejercer su derecho ciudadano y enviar un mensaje de compromiso cívico a las nuevas generaciones.

Cumplieron deber cívico

En la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el local de votación más grande de la provincia, ciudadanos de 72, 73, 80, 82, 83, 92 y hasta 98 años llegaron desde tempranas horas para emitir su voto y contribuir al proceso democrático.

Una de ellas fue Dina, de 82 años, quien destacó la importancia de participar en las elecciones y pidió transparencia durante el proceso electoral. “Que cumplan con votar y que marquen bien, que no se equivoquen. Y también el mensaje a la ONPE es que todo sea transparente”, expresó tras sufragar.

Similar fue el mensaje de Emilia Yáñez, de 73 años, quien llegó desde el sector de La Victoria para participar en la jornada. “Que todos voten para que así el Perú siga adelante. Que todo sea transparente. ¡Que viva el Perú!”, manifestó.

Otra de las votantes fue Angélica, de 80 años, quien aseguró que acudió a las urnas pensando en el futuro del país. “Para que mi país siga adelante. A los jóvenes les aconsejo que piensen en su país y en su futuro, porque eso es lo principal”, señaló.

Anciana caminó más de 40 minutos

No obstante, la jornada también evidenció problemas de accesibilidad para algunos adultos mayores. El caso más visible fue el de una anciana que, apoyada en un bastón, tuvo que caminar más de 40 minutos dentro de la extensa ciudad universitaria para llegar hasta la Facultad de Arquitectura, donde le correspondía votar.

Familiares y ciudadanos presentes cuestionaron la falta de facilidades para personas con movilidad reducida, señalando que no existía un módulo de atención accesible en el ingreso principal del campus y que las personas de la tercera edad debían desplazarse largas distancias para acceder a los módulos especiales habilitados por pabellones.

Testigos denunciaron además la ausencia de sillas de ruedas y apoyo oportuno para la adulta mayor, quien pese a las dificultades insistió y logró ejercer su derecho al voto.

La presencia masiva de adultos mayores en las urnas reflejó una vez más el compromiso de este sector de la población con la democracia. Aunque la legislación peruana establece que el voto es obligatorio únicamente entre los 18 y 70 años, cientos de ciudadanos de la tercera edad decidieron participar voluntariamente en la elección presidencial, convirtiéndose en los protagonistas de una jornada marcada por el civismo.

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