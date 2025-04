Una pareja de adultos mayores llegó hasta las instalaciones del Hospital de Apoyo de Palpa, sin embargo, pese a ser la tercera vez que acuden para un examen de laboratorio y que el ciudadano de la tercera edad no puede caminar, no son atendidos.

En estado vulnerable

La ciudadana Ercilia Taipe, declaró que viven en la parte alta del mirador alto y deben caminar hasta la pista de Sacramento, donde abordan un mototaxi para dirigirse hasta el Hospital de Apoyo de Palpa, tienen una referencia de una posta médica pese a la larga travesía cuando llegan al centro de salud no son atendidos, solo les indican que no hay equipos para su procedimiento.

Ellos son de escasos recursos económicos por lo que desde antes de las 8:00 de la mañana se movilizan de manera diaria al hospital y al no encontrar atención, les genera un perjuicio económico, además que hacen ayunas para pasar por el examen que no les realizan.

“Es la tercera vez que llegó al hospital por un análisis y quiero un tratamiento, la doctora en Sacramento me dio una hoja de referencia para ser atendida, yo bajo hasta la pista y recién tomamos moto para llegar hasta el hospital y no nos atienden. Ayer venimos sin comida, en ayunas para pasar el análisis, por las puras, nosotros no trabajamos, no tenemos dinero para un médico particular, venimos desde lejos” declaró la ciudadana.

También se observó que acompañaba un adulto mayor, quien no puede caminar y debe esperar en el mototaxi sentado, pese a que es una persona de avanzada edad y debe tener las evaluaciones medicas garantizadas.

Piden la intervención inmediata del caso, del profesional a cargo del Hospital de Apoyo de Palpa, dirigido por el M.P. Jorge Suárez Legua, asimismo una fiscalización del consejero regional, Regis Blanco.

