La Agencia Agraria Pisco, dependiente de la Dirección Regional Agraria de Ica (DRA Ica), renovó sus espacios de atención al público con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y cómodo a los agricultores de la zona.

Asesoría especializada

Los trabajos, realizados en colaboración con la Junta de Usuarios Pisco, incluyeron el pintado de las instalaciones, la modernización de los ambientes y la mejora de los servicios higiénicos, generando espacios más adecuados para la orientación técnica y la gestión de trámites.

El personal de la agencia atiende de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., brindando acompañamiento y apoyo en los procedimientos que requieren los usuarios, con un enfoque centrado en la resolución oportuna y en la asesoría especializada.

Con estas mejoras, la DRA Ica busca reforzar su labor en beneficio de los agricultores locales, ofreciendo un servicio público cercano, eficiente y adaptado a las necesidades de quienes forman parte del sector agrario en Pisco.

