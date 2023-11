La Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codeh Ica) informó sobre la “Agenda Mujer”, que en años anteriores reunió a cientos de mujeres para la identificación de problemáticas en el sector de la agroexportación, donde las trabajadoras son víctimas de maltrato y no se respetan sus derechos laborales.

Serie de problemáticas

El programa hacia la igualdad de género y debida diligencia en contexto agroexportadores, reunió a 540 mujeres, entre agricultoras, productoras agropecuarias, comuneras, trabajadoras de agroexportación, adolescentes, docentes, trabajadoras del hogar, activistas juveniles, comerciantes, universitarias y otros, para que puedan exponer los problemas en el agro.

Rosario Huayanca, representante del Codeh Ica, indicó que participaron 35 organizaciones de diversos sectores y la agenda tuvo siete ejes fundamentales: trabajo digno, discriminación, violencia de género, trabajo de cuidados, participación política, salud, ambiente y educación, ello para el respeto del cuerpo de las mujeres, la defensa del territorio y los medios de vida.

“Cada taller fue conformado por 50 mujeres y se planteó cual es la problemática de la mujer en la agroexportación y se evidenció carencias en salud, educación, política, se comprobó que a la mujer le cuesta organizarse, las mujeres indican que cuando llegan a ser secretarias generales de un sindicato, federación, no es la misma relación, siempre hay una relación tensa. Además, en la agroexportación las mujeres sufren acoso laboral, hostigamiento sexual y las discriminan”, declaró.

Explicó que entre las más graves problemáticas se expuso que, los baños están lejos de las trabajadoras y al no ser accesibles, las mujeres retienen la orina provocándoles infección urinaria, no les dan permiso de ir a los servicios higiénicos cuando tienen cólicos menstruales, aspiran químicos de las fumigaciones. Las ciudadanas también son víctimas de acoso laboral en los fundos, hay insuficiente agua, son más vulnerables a sufrir gastritis por deficiente alimentación y deshoras, problemas a la piel por contacto con químicos y rayos ultravioletas, artritis y artrosis por demasiadas horas de pie, varices e hinchazón de pies por retención de líquidos, conjuntivitis por la exposición al azufre y hasta cáncer por exposición permanente a los agentes químicos.

Las mujeres que trabajan en el agro, también tienen impacto en la salud mental, ya que se ven obligadas a dejar solos a sus hijos e hijas, por ir a su centro de labores, sin embargo, en los fundos les limitan el uso de celular para comunicarse con los menores, lo que les provoca ansiedad de saber si sus hijos se encuentran bien, también deben de salir en horas de la madrugada con temor a ser víctimas de algún delito, sufren angustia porque el dinero no alcanza, estrés y depresión porque se sienten solas y sin apoyo.

“En la agroexportación va mucha gente de la sierra y la amazonía, y los caporales humillan a las trabajadoras, les dicen serranas, no sirven para nada, si no quieren estar acá lárguense. En el caso de las gestantes son despedidas porque “la empresa no quiere correr riesgo”, otro aspecto también es cuando una trabajadora quiere sindicalizarse y a pesar de haber trabajado 10 a 11 años, la empresa la despide, también las cesan cuando denuncian hostigamiento laboral, acoso sexual, malos tratos”, añadió la representante del Codeh Ica.

Finalizó, precisando que, en Ica, existen hasta 120 mil trabajadores en la agroindustria y entre el 60 % al 70 % son mujeres, por ello las instituciones públicas y empresas privadas, deben priorizar acciones más efectivas (capacitaciones, intervenciones, sanciones), frente a las múltiples problemáticas que viven las trabajadoras del campo.

