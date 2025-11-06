El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, anunció que solicitará al Concejo Provincial de Ica, la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) de la Empresa Prestadora de Servicios Emapica, argumentando que su intervención “ya cumplió su ciclo”.

Posición de edil

Durante declaraciones a la prensa, la autoridad edil cuestionó la gestión de la empresa bajo la administración de OTASS, señalando que persisten deficiencias en trabajos ejecutados y falta de mantenimiento. En la plaza de Armas de Ica había una excavación.

“Este es un problema originado por una mala obra ejecutada por Emapica. Lo mismo ocurre en la calle Amazonas, donde se abrió la pista para una nueva conexión y hasta ahora no la han parchado”, manifestó Reyes Roque.

El alcalde adelantó que planteará el tema en la próxima sesión de concejo y que buscará el apoyo de otras municipalidades de la región para convertir el pedido en una exigencia conjunta de los gobiernos locales.

“Voy a convocar a los alcaldes de Parcona, Los Aquijes y Palpa para que esto sea un pedido regional. Cuando el Gobierno dispuso que las EPS fueran intervenidas, se estableció un plazo de tres años. Ese tiempo ya venció, y OTASS debería retirarse”, indicó.

Asimismo, Reyes hizo un llamado a los congresistas por Ica para que impulsen una iniciativa legislativa que permita la transferencia inmediata de las EPS a las municipalidades, recordando que la intervención de OTASS se realizó mediante norma ministerial.

Cuestionamientos a Emapica

El burgomaestre criticó también la falta de planificación en obras de saneamiento urbano y en zonas de expansión de la ciudad, señalando que los problemas actuales se deben a deficiencias históricas de la empresa.

“En la doble vía Huacachina no quieren dar factibilidad de desagüe por una cámara antigua, y en Valle Hermoso ocurre lo mismo con instalaciones que datan de antes del año 2000. Han pasado décadas sin que se planifique el cambio de esas líneas. Eso es incapacidad”, sostuvo.

“No se puede seguir lavando las manos. Emapica es responsable de los problemas en la ciudad y sus funcionarios deben responder. Vamos a pedir el cambio inmediato de todos ellos”, enfatizó.

Cabe señalar que, desde el año 2013, OTASS administra Emapica, como parte del régimen de apoyo transitorio dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el fin de mejorar la gestión operativa y financiera de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

VIDEO RECOMENDADO