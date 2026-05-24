El Ministerio Público intervino el depósito municipal de la provincia de Nasca en el marco de una investigación preliminar por presunto peculado de uso, tras una denuncia que advierte el posible uso irregular de las instalaciones para fines particulares.

Alerta en la provincia

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Paola Sáenz, quien acudió al recinto junto a personal de la Policía Nacional del Perú para realizar la verificación de unidades vehiculares bajo custodia municipal.

El caso se origina en la denuncia presentada por la abogada Noemí Castañeda, quien alertó sobre la permanencia prolongada de un vehículo de placa F7P-538 dentro del depósito municipal. Según su versión, la unidad estaría vinculada a un familiar del gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Nasca, Máximo Sifuentes, lo que ha generado sospechas sobre un posible uso indebido de bienes públicos.

Durante la inspección, los representantes del Ministerio Público constataron la presencia de varios vehículos en el interior del depósito municipal. De acuerdo con la denuncia, algunas de estas unidades se encontraban con las placas parcialmente cubiertas.

La intervención fiscal se desarrolló en medio de la revisión de documentación y el registro de las unidades halladas, mientras se evaluaban las condiciones en las que operaba el depósito municipal.

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