La selección peruana de SAFAP acabó el año dejándole una alegría a los hinchas que asistieron al Estadio Félix Castillo Tardío, en la calurosa Chincha: venció por 2-0 a Bolivia. En un choque muy cerrado y con mínimo brillo en el colectivo, dos descuidos en el cierre decretaron la diferencia.

Encuentro deportivo

Si bien la idea de la FPF era desvincularse de este representativo organizado por la Agremiación, finalmente no fue así. El cuadro nacional que saltó al campo tuvo el escudo federativo y el uniforme oficial alternativo. Así, lo que parecía ser un duelo sin mucha relevancia, pasó a llevarse con mayor responsabilidad.

A pesar de tener a varios debutantes, el plantel que comandó Gerardo Ameli, de manera excepcional, asumió el control de las acciones: intentó hacer daño con una buena combinación de pases. Sin embargo, esa cohesión solo llegó hasta tres cuartos de cancha y no se dio ningún remate directo al arco en el primer tiempo.

Y el conjunto del altiplano, viendo la superioridad técnica de la “Bicolor”, empezó a apelar a la pierna fuerte. Diego Medina, capitán de la “Verde”, fue uno de los más agresivos en ese sentido y un codazo contra Mathías Llontop desató una trifulca. Desde ese momento, el cotejo se hizo más friccionado y cortado.

En el complemento, el equipo peruano creció en su capacidad creativa, de la mano de Rodrigo Vilca y Christian Neira. Las estadísticas sobre disparos a la portería aumentaron, aunque no hubo precisión para romper la paridad. Y, al contrario, volvió a resaltarse un juego trabado.

Cuando todo lucía sentenciado, apareció un inesperado remate de Piero Magallanes que se desvió y terminó inflando las redes (88’). Poco después, se juntaron los talentos Sub-20: Juan Pablo Goicochea asistió a Bassco Soyer para liquidar la historia (90’). Fue un triunfo anímico.

Panorama deportivo

Culminado el calendario para la selección peruana, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se enfoca en lo que será el 2026. En principio, el objetivo es asegurar al nuevo entrenador en enero: ya están en proceso de entrevistas y es un hecho que el líder del banquillo será sudamericano.

Y con este acuerdo, se podrán finiquitar los amistosos para marzo y junio, en fecha FIFA. Los rivales para las mencionadas jornadas serían clasificados europeos a la Copa del Mundo 2026.

EL DATO: La selección peruana volvió a ganar luego de ocho encuentros (cinco derrotas y tres empates): el último fue un 3-1 justamente sobre Bolivia.

