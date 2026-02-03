Más de una década en la cárcel para un adulto mayor, que pese a su avanzada edad cometió el delito de violentar sexualmente a su sobrina de 12 años. El anciano la realizaba tocamientos en sus partes íntimas desde el 2020, amenazando con matar a los padres de la menor y las agresiones sexuales se prolongaron hasta el 2023, año en el que fue denunciado.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Penal de Víctor Fajardo, a cargo de la Fiscal Provincial Penal, Ana Paucarhuanca Rondinel, logró la sentencia condenatoria de once años de pena privativa de la libertad, en contra de Ricardo Nestor Cacñahuaray Arotoma de 74 años, por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual, en agravio de una menor de iniciales H.P.I. (12).

Se conoció que el día 15 de marzo del 2023, el imputado, aprovechando ser el tío de la agraviada (esposo de la hermana de su papá) fue a su domicilio en Huancaraylla, provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho). Al entrar en confianza con la menor y viendo que estaba sola, tocó sus partes íntimas bajo amenazas de atentar contra la vida sus padres.

Conforme a la investigación fiscal, el testimonio de estos tocamientos indebidos fue recogido en cámara Gesell. La agraviada manifestó que estos hechos vienen suscitándose desde marzo del 2020.

Además de la pena carcelaria, Ricardo Nestor Cacñahuaray Arotoma deberá pagar la suma de cinco mil soles a favor de la agraviada como reparación civil.

