El viernes, sábado y ayer domingo se realizó en la provincia de Chincha el 20 Encuentro Nacional de Mujeres Periodistas organizado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Durante estos días se desarrolló una agenda de trabajo con panelistas, en la que participaron las mujeres de prensa escrita, televisiva, radial, redes sociales provenientes de Ica, Abancay, Lima y de distintas regiones del país.

Encuentro profesional

Se abordaron temas como “la situación de las mujeres periodistas en las regiones”, “el acoso digital a mujeres periodistas: nuevos patrones de agresión”, “mecanismo de protección a mujeres periodistas: ¿Qué hacer frente a los ataques?”, entre otros. Luz Córdova Pecho de la Filial ANP Chincha mencionó que en estos tres días del encuentran han participado alrededor de 130 mujeres periodistas.

Por su parte, la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez Otero, manifestó que la jornada también ayuda a hermanar a las mujeres de prensa que desde Tumbes hasta Tacna decidieron viajar a Chincha para la actividad.

Durante su participación recordó los crímenes de periodistas ocurridos en el país, “nosotros como periodistas no podemos determinar quién mató a un periodista o porqué lo mataron, para eso están los operadores del sistema de justicia. A nosotros nos toca pelear desde nuestras trincheras gremiales o periodísticas para que se investigue las causas de esos crímenes, para que se determine quienes asesinaron a nuestros colegas”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO