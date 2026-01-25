La Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARP) conmemoró sus 40 años de creación con una ceremonia de reconocimiento al trabajo profesional, social y ciudadano de periodistas, comunicadores sociales, profesionales y personalidades que han contribuido al desarrollo democrático y social del país. El acto se realizó en las instalaciones del fundo “Patricio”.

Reconocimiento al trabajo profesional

La jornada tuvo un carácter conmemorativo y reflexivo, al recordarse también los 43 años del asesinato de los ocho periodistas en las alturas de Uchuraccay, ocurrido el 26 de enero de 1983, uno de los episodios más trágicos en la historia del periodismo peruano. Durante la ceremonia se hizo un llamado a no olvidar a quienes perdieron la vida en el ejercicio de la labor informativa y a reflexionar sobre los riesgos que aún enfrenta la prensa en el país.

La mesa de honor estuvo presidida por el magíster Carlos Caldas Pozo, presidente nacional de la Asociación Regional de Periodistas del Perú, acompañado por Fernando Morón, representante de la provincia de Cañete; Ramón Vega, representante de la ARP Chincha; Sabina Cárdenas; el periodista Albert Pacheco, representante de la ARP Pisco; Manuel Cáceres, de la ARP Palpa; y Eleodoro Trinidad, de la base Nasca, entre otros dirigentes y periodistas invitados.

Durante su intervención, el presidente nacional de la ARP destacó el significado histórico de los 40 años de la institución y el compromiso social que dio origen al gremio. “Son 40 años de una propuesta de un grupo de periodistas a nivel regional. Muchísimas gracias a ellos por confiar en una propuesta propia de gremio, que busca darle un sentido social a la comunicación y demostrar que la comunicación puede cambiar la democracia en la que vivimos”, señaló Caldas Pozo.

Asimismo, recordó a los periodistas asesinados en el país y advirtió sobre el preocupante contexto que enfrenta actualmente la profesión. “Este lunes (26 de enero) se conmemora a los ocho periodistas asesinados en Uchuraccay. En Ica han matado a dos periodistas; en México y Colombia siguen matando periodistas, y ahora el Perú entra en esa lista negra, donde ya no solo tenemos periodistas judicializados o amordazados, sino también periodistas muertos”, expresó.

La ceremonia también contó con la presencia del padre Ítalo Mortolo, quien brindó una reflexión en memoria de los periodistas asesinados y pidió no olvidar a quienes arriesgan su vida en la búsqueda de la verdad. “Esta reunión es por los 40 años de la ARP y este lunes conmemoramos 43 años de los mártires de Uchuraccay. No podemos olvidar a nuestros hermanos que fueron a buscar la noticia y encontraron la muerte. Que el Señor bendiga esta reunión y el trabajo de quienes informan desde el campo, muchas veces en condiciones de violencia”, manifestó.

Desde la provincia de Cañete, Fernando Morón también expresó su saludo institucional y reconocimiento al gremio. “He ejercido la comunicación social a través de la radio durante 10 años y me considero parte de ustedes. Reitero mis felicitaciones a la Asociación Regional de Periodistas del Perú por estos 40 años y deseo que vengan muchos años más de celebración”, señaló.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a destacados periodistas, comunicadores sociales y ciudadanos por su trayectoria profesional y aporte a la sociedad. Las distinciones fueron entregadas por el presidente nacional de la ARP, Carlos Caldas Pozo.

Entre los reconocidos destacó el Dr. Fernando Morón, por sus 25 años de carrera profesional en el Congreso de la República. Asimismo, fue distinguido el Dr. Juan Wilder Cabrera, quien inició su trayectoria en la ONPE, laboró en el Poder Judicial, se desempeñó como defensor del pueblo y actualmente es coordinador territorial en asesoramiento de la Policía Nacional del Perú.

También recibieron reconocimientos el comunicador social Ramos Rojas Díaz; Juan Romero Contreras, destacado agricultor; la señora Angélica Arestegui Guillén, por su apoyo al desarrollo vitivinícola en la región Ica; y Carlos Águila Espino, reconocido luchador social por su constante defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

La ARP distinguió además a Geniomatic Rodas, por su aporte a una educación moderna e integrada en la región; a Julia Maribel Barrientos, por su lucha social; a Giovanna Ascensio Hernández; Manuel Miguel Ángel Choque Llerena; Henry Quintana Angulo; el ingeniero pesquero Manuel Augusto Morales; los periodistas Román Vega Ruiz, Gustavo Jáuregui Romero, Juan Agustín Chao Quinteros, Eleodoro Trinidad, Manuel Cáceres Ventura, Albert Pacheco Ramírez y Juan Martín Chao Yeren.

Asimismo, fueron reconocidos Nora Galindo Vargas, Karina Mendoza Bardales, Luis Córdova Mendoza, José Manuel Chacaliaza y Sabina Cárdenas, entre otros profesionales y ciudadanos que han contribuido desde distintos espacios al desarrollo social y democrático de la región y del país.

La ceremonia concluyó con un llamado a la unidad del gremio periodístico, a la defensa de la libertad de expresión y a la memoria permanente de los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su labor.

