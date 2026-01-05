El Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental Ica renovó oficialmente a su directiva tras la ceremonia de juramentación del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026–2027, realizado en el histórico Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica.

Juramentación protocolar

El acto contó con la presencia del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, así como de autoridades policiales, representantes de instituciones locales y miembros del gremio periodístico, quienes asistieron a la toma de juramento de las nuevas autoridades que dirigirán el colegio durante los próximos dos años.

Durante la ceremonia, la Magíster Massiel Anyosa Oré juró como nueva Decana Departamental del Colegio de Periodistas del Perú – Ica. En su intervención, la flamante decana expresó su compromiso de impulsar un periodismo ético, fortalecer la capacitación profesional de los colegiados y defender la libertad de expresión, pilares esenciales de la labor informativa.

La jornada marcó el inicio de una nueva etapa para el gremio, en la que la directiva entrante buscará reforzar la participación de los periodistas y el rol del colegio frente a temas de interés público y social.

Junto a Anyosa Oré, también juramentaron los demás integrantes del Consejo Directivo: Pedro Chalco Guillén como Primer Vicedecano Departamental; Sandra Meza Matta como Segunda Vicedecana Departamental; Diana Alvarado Bautista como Directora Secretaria; Pilar Zárate Araujo como Directora de Economía, Administración y Finanzas; Carlos Sotelo Aparcana como Director de Asuntos Profesionales e Institucionales.

Asimismo juramentó Mercedes Arcoccauya García como Directora de Responsabilidad Social; Enzo Ramos Romero como Director de Comunicaciones y Publicaciones; Nilton Loo Gamero como Director de Biblioteca y Actividades Culturales; y Pablo Mamani Quispe como Delegado ante el Consejo Nacional.

