Ayer, domingo 16 de noviembre, los colegiados del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental Ica acudieron a las urnas para elegir a su nueva directiva.

La Mag. Massiel Anyosa Ore, liderando la Lista N.º 1 “Compromiso, Experiencia y Trabajo”, se impuso con 60 votos, frente a los 55 votos obtenidos por la Lista N.º 2, encabezada por el Mag. Neycer Gavilán. De los 132 colegiados habilitados para votar, 17 no participaron en la elección.

Nueva directiva

La nueva decana expresó su compromiso de recuperar la identidad del Colegio y fortalecer la integración de todos los agremiados, misión que, según ella, será el eje de su gestión. Asimismo mostró su compromiso por lograr la construcción del colegio profesional.

La Lista N.º 1 está conformada por 10 profesionales en Ciencias de la Comunicación, los cargos principales quedan distribuidos de la siguiente manera: Pedro Chalco Guillén – Primer Vicedecano Departamental, Sandra Meza Matta – Segunda Vicedecana Departamental, Diana Alvarado Bautista – Director Secretaria, Pilar Zárate Araujo – Directora de Economía, Administración y Finanzas, Carlos Sotelo Aparcana – Director de Asuntos Profesionales e Institucionales, Mercedes Arcoccauya García – Directora de Responsabilidad Social, Enzo Ramos Romero – Director de Comunicaciones y Publicaciones, Nilton Loo Gamero – Director de Biblioteca y Actividades Culturales y Pablo Mamani Quispe – Delegado ante el Consejo Nacional.

Los integrantes de esta lista destacan por su interés en impulsar la profesionalización del periodismo local, fortalecer los vínculos con la comunidad de colegiados y generar nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.

