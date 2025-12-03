Ayer, 2 de diciembre, en el salón de actos de la Municipalidad Provincial de Ica, se realizó la ceremonia de entrega de credenciales a la nueva junta directiva del Colegio de Periodistas de Ica, correspondiente al periodo 2026–2027. La actividad marcó el inicio formal de la gestión de los miembros electos, quienes asumirán el compromiso de fortalecer la institución y promover el desarrollo del periodismo en la región.

Junta directiva

Durante la ceremonia, la Mag. Massiel Anyosa Ore recibió su credencial como nueva decana del colegio. En su discurso, la decana expresó su compromiso de recuperar la identidad del Colegio y fortalecer la integración de todos los agremiados, destacando que esta misión será el eje central de su gestión.

Asimismo, se entregaron las credenciales a los demás miembros de la junta directiva, quienes asumirán responsabilidades en distintas áreas estratégicas. Entre ellos se encuentran Pedro Chalco Guillén, como Primer Vicedecano Departamental; Sandra Meza Matta, Segunda Vicedecana Departamental; Diana Alvarado Bautista, Directora de Secretaría; Pilar Zárate Araujo, Directora de Economía, Administración y Finanzas; Carlos Sotelo Aparcana, Director de Asuntos Profesionales e Institucionales.

Asimismo conforman la junta directiva Mercedes Arcoccauya García, Directora de Responsabilidad Social; Enzo Ramos Romero, Director de Comunicaciones y Publicaciones; Nilton Loo Gamero, Director de Biblioteca y Actividades Culturales; y Pablo Mamani Quispe, Delegado ante el Consejo Nacional.

Los integrantes de esta nueva gestión destacan por su interés en impulsar la profesionalización del periodismo local, fortalecer los vínculos con la comunidad de colegiados y generar nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.

