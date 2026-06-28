Una preocupante situación viene registrándose en el litoral de Pisco tras el hallazgo de varias aves marinas muertas y otras en evidente estado de debilidad a lo largo de la franja costera comprendida entre el Humedal de San Andrés y la playa Malecón de Pisco Playa. El hecho ha encendido las alertas entre especialistas y organizaciones ambientales, quienes temen que este escenario sea una señal temprana de alteraciones en el ecosistema marino asociadas a cambios oceanográficos vinculados al anunciado Fenómeno El Niño.

Grave mortandad

El biólogo Julio Reyes, integrante de la ONG Acorema, informó que durante un recorrido realizado este viernes encontró un total de 14 aves muertas: seis pelícanos, cinco guanayes y tres pingüinos de Humboldt. Además, observó al menos dos pelícanos con signos evidentes de debilidad en las inmediaciones de los humedales, uno de ellos permaneciendo inmóvil cerca del muelle, una conducta considerada inusual para la especie y que podría reflejar un estado crítico de salud.

Según explicó el especialista, las evaluaciones sanitarias efectuadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) no han detectado la presencia del virus de la gripe aviar en los ejemplares analizados, descartándose por el momento un brote epidemiológico. Ante ello, una de las principales hipótesis apunta a la escasez de alimento como consecuencia de modificaciones en las condiciones del mar, fenómeno que suele afectar la disponibilidad de peces de los que dependen estas aves para sobrevivir.

Reyes advirtió que la presencia de aves debilitadas podría significar que la mortandad continúe en los próximos días si las condiciones ambientales no mejoran. Asimismo, recordó que los eventos asociados al Fenómeno El Niño suelen generar el desplazamiento de cardúmenes hacia aguas más profundas o alejadas de la costa, reduciendo las posibilidades de alimentación para especies emblemáticas como los pelícanos, guanayes y pingüinos de Humboldt.

Frente a este panorama, el especialista hizo un llamado a las autoridades ambientales, entidades científicas y organismos de fiscalización para intensificar el monitoreo de la fauna marina en la provincia de Pisco. También exhortó a la población a reportar cualquier hallazgo de aves enfermas o muertas, ya que estos eventos podrían constituir indicadores tempranos de cambios climáticos más severos que afectarían no solo a la biodiversidad marina.

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