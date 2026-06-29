El cauce del río Ica, a la altura del puente Grau, se convirtió este fin de semana en un inusual escenario deportivo con la realización del denominado “Mundialito debajo del puente”.

Deporte local

Aprovechando los trabajos de concreto de este tramo, los equipos participaron en un torneo de fútbol desarrollado los días 28 y 29 de junio, congregando a jugadores y espectadores de distintos sectores de la ciudad.

La actividad fue seguida por numerosos moradores de las laderas del río, quienes observaron los encuentros desde ambas orillas mientras se disputaban partidos en diversas categorías.

Los organizadores señalaron que el evento tuvo como objetivo promover el deporte y fomentar la integración entre los participantes, aunque la utilización del cauce del río como campo deportivo llamó la atención de los asistentes y generó comentarios entre la población.

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