Con alegría, color y una variada oferta de productos, se inauguró la Feria Expo Satipo 2025 en la avenida San Martín, frente al CC Plaza del Sol (Ica). La exposición reúne a más de 20 emprendedores de la provincia de Satipo, quienes presentan alimentos y bebidas como frutas, café, chocolates, helados, licores, snacks, juanes, tacacho, pollo canga, picarones, miel, entre otros.

De la Selva Central

El acto de apertura contó con la participación del regidor Dr. José Luis Escate Espinoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de Ica, quien dio la bienvenida a la delegación de Satipo en representación del alcalde Ing. Carlos Reyes, augurando el éxito de la feria.

Por su parte, el primer regidor de Satipo, Jhony Campos Montes, agradeció la recepción y entregó presentes como muestra del fortalecimiento interinstitucional y del intercambio cultural entre ambas provincias.

El Subgerente de Desarrollo Económico de Ica, Lic. Jorge Angulo, exoplico que la Expo Satipo 2025 estará abierta al público del 23 al 26 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer y adquirir productos representativos de la selva central.

