Con gran expectativa y ambiente festivo, se inauguró oficialmente la Feria de Comerciantes “Señor de Luren” en el Campo Ferial de Ica, un espacio diseñado para ofrecer a la ciudadanía un lugar amplio, seguro y ordenado donde adquirir una gran variedad de productos y disfrutar de momentos de esparcimiento durante las festividades religiosas en honor al Santo Patrón.

Por la formalidad

La feria, promovida por la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico a cargo del Lic. Jorge Angulo, reúne a diversos comerciantes que ofrecen artículos como ropa y calzado para damas, caballeros y niños, accesorios, juguetes, artesanías, dulces tradicionales y productos vitivinícolas.

Además, cuenta con una zona gastronómica y una amplia área de juegos mecánicos, entre ellos el Tagadá, tobogán y demoledor, que prometen diversión para toda la familia.

El evento estará abierto hasta el 26 de octubre, en horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., con ingreso libre para el público en general.

La Municipalidad hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar de estas fiestas con orden y seguridad, resaltando la importancia del emprendimiento formal como motor del crecimiento económico local.

