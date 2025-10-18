Con gran fervor religioso y una masiva concurrencia, culminaron ayer las novenas en honor al Señor de Luren, patrono de la ciudad de Ica. La última jornada fue organizada por el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos de la región, quienes ofrecieron oraciones, cánticos y actos litúrgicos en el Santuario de Luren. Como parte de las expresiones populares, también se realizó la tradicional quema de castillos.

Devoción católica

El ambiente de devoción se intensifica en Ica con la llegada del mes morado, y para este sábado 18, día de vísperas, las actividades estarán a cargo del Gremio de Pequeños Agricultores de Ica y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Se espera una nutrida participación de fieles y delegaciones institucionales.

El domingo 19 de octubre, se celebrará la misa central del mes en el Santuario, programada para el mediodía. Desde las 10:00 a.m., se desarrollará una kermesse y bingo parroquial con actividades recreativas para toda la familia, reforzando el carácter comunitario de la festividad.

El momento más esperado tendrá lugar el lunes 20 de octubre, cuando se realizará la bajada solemne de la imagen del Señor de Luren a las 7:00 a.m., seguida de un tiempo de veneración hasta el mediodía. Posteriormente, desde las 7:00 p.m., se dará inicio al primer recorrido procesional, una manifestación de fe que convoca cada año a miles de personas.

El recorrido de la procesión comprende diversas calles y avenidas del centro de la ciudad: calle Nasca, calle Piura, avenida Cutervo, avenida San Martín, calle Libertad, ingreso al colegio San Luis Gonzaga, Agencia Agraria Ica, avenida Municipalidad, avenida Grau, calle Ayacucho, retornando finalmente a la calle Nasca, donde se prevé la llegada el martes al mediodía, completando más de 16 horas de recorrido procesional.

La festividad culminará con el segundo recorrido procesional, programado para el domingo 26 de octubre a la 1:00 p.m., marcando el cierre oficial del mes morado en Ica. Esta celebración, profundamente arraigada en el corazón del pueblo iqueño, representa uno de los eventos religiosos más significativos del sur del país.

Cabe señalar que, la Región Policial Ica presentó oficialmente el Plan de Seguridad que se implementará con motivo de las festividades religiosas en honor al Cristo Crucificado Señor de Luren, cuyo recorrido procesional se realizará los días 20, 21 y 26 de octubre.

El plan de seguridad, fue presentado por el General PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, quien informó que más de 500 efectivos policiales de distintas especialidades estarán desplegados durante los días centrales de la festividad. El operativo incluye personal de Tránsito, Radiopatrulla, la Unidad de Servicios Especiales (USE), efectivos de inteligencia (Terna), así como agentes de Investigación Criminal.

