El arte continúa ganando espacios en la provincia de Pisco y esta vez llegó hasta instituciones educativas gracias al apoyo de la iniciativa privada. A través de una intervención artística, se busca promover la cultura y el desarrollo creativo en niños y jóvenes, generando entornos educativos más inspiradores.

Mensajes culturales

La iniciativa fue impulsada por el colectivo Liberarte, cuyos artistas intervinieron con murales y expresiones artísticas el colegio Bandera del Perú, 182 y el colegio primario del sector La Pascana.

En esta actividad participaron creadores provenientes de diferentes regiones del Perú e incluso del extranjero, quienes plasmaron su talento y mensajes culturales en los muros de estas instituciones educativas.

Esta acción demuestra que el arte y la cultura también cumplen un rol educativo, ya que no solo embellecen los espacios escolares, sino que motivan a los estudiantes y fortalecen su identidad cultural. Tras estas intervenciones, se hizo un llamado a la comunidad educativa y a la población en general a cuidar y valorar estas obras que ahora forman parte del entorno de los estudiantes.

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