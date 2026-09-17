El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación de Pisqueños Residentes en Lima, quienes destacaron los trabajos de mejoramiento integral ejecutados en la avenida San Martín, desde el óvalo La Rotonda.

Desarrollo de la ciudad

Durante el encuentro, los representantes de la asociación también hicieron entrega al burgomaestre de la última edición de la revista cultural y de análisis Prensa Pisco, publicación dedicada a difundir acontecimientos y temas de interés de la provincia.

La edición incluye, entre otros contenidos, la reflexión titulada “Identidad y Amor a nuestro querido Pisco”, escrita por el R.P. José Sánchez, de la parroquia San Francisco de Asís de Pisco Playa.

En su artículo, el sacerdote reflexiona sobre la identidad de los habitantes de Pisco y la importancia de preservar la memoria histórica de la provincia. Asimismo, menciona a diversos personajes pisqueños que, según señala, contribuyeron al desarrollo de la ciudad y cuya memoria considera importante mantener vigente.

El texto también destaca el valor histórico y cultural del boulevard de la avenida San Martín, particularmente por el mural fotográfico dedicado al Pisco antiguo y a pisqueños destacados. El autor plantea que este espacio debe ser protegido y utilizado como una herramienta para acercar a las nuevas generaciones a la historia local.

Entre sus propuestas, plantea convocar a jóvenes universitarios pisqueños a un seminario sobre la historia de Pisco y sus personajes, además de coordinar con la UGEL para promover visitas de estudiantes de primaria y secundaria al boulevard, acompañados por guías previamente preparados.

Asimismo, propone fortalecer las acciones de vigilancia y conservación del espacio mediante la participación del Serenazgo y otros actores locales, con el objetivo de evitar daños o deterioro de la infraestructura.

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