En el marco de las celebraciones navideñas, integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) Filial Pisco realizaron una jornada solidaria dirigida a niños y familias de sectores vulnerables del distrito. La actividad se desarrolló en la zona de La Huaca – Cerrito Lindo, donde se entregaron obsequios recolectados previamente mediante diversas gestiones.

Entregaron regalos

Durante la jornada, los miembros de la filial compartieron con los vecinos del sector, generando momentos de cercanía y convivencia, especialmente con los menores beneficiados. La iniciativa tuvo como propósito brindar un mensaje de acompañamiento y esperanza en fechas significativas para la comunidad.

La presidenta de la ANP Pisco, Johanna Ramos Salcedo, señaló que la actividad respondió al esfuerzo conjunto de sus integrantes por llegar a las zonas más humildes del distrito y ofrecer un gesto de alegría a los niños y niñas del lugar. Asimismo, destacó la participación de las personas que colaboraron para hacer posible la entrega de los presentes.

Las familias beneficiadas expresaron su agradecimiento por la iniciativa, que permitió reforzar los lazos de solidaridad y apoyo comunitario en una de las fechas más representativas del año.

VIDEO RECOMENDADO