En la provincia de Palpa, reconocida por los geoglifos de Chichitara, se llevó a cabo la VII Reunión Colegiada entre representantes del Ministerio de Educación (MINEDU), la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región.

Mesas de trabajo

El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar y coordinar estrategias para mejorar los aprendizajes en las escuelas de Ica, así como abordar temas vinculados a presupuesto, remuneraciones y gestión directiva.

Durante la jornada técnica, se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron el intercambio de propuestas entre los equipos de cada instancia educativa. Según los participantes, la coordinación entre los distintos niveles de gestión es clave para enfrentar los desafíos actuales del sector.

La reunión fue liderada por el director regional de Educación, Julio Motta Dueñas, y el coordinador territorial del MINEDU, Henry Vera Vera. Al cierre de la jornada, se firmó un acta que recoge los acuerdos y compromisos asumidos por las partes.

