Momentos de angustia vivieron pasajeros y docentes que transitaban por la carretera Pampas-Salcabamba, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, luego de que una gran avalancha de tierra se desprendiera de los cerros y cayera sobre la vía.

El incidente sorprendió a varios vehículos que circulaban por la zona y generó escenas de pánico entre sus ocupantes ante el temor de ser alcanzados por el deslizamiento.

Una nube de polvo envolvió a los vehículos

Según los testimonios de los pasajeros, el derrumbe ocurrió de manera repentina, levantando una enorme nube de polvo que cubrió por completo las unidades y redujo drásticamente la visibilidad.

Aunque la avalancha no tuvo la fuerza suficiente para arrastrar los vehículos, los ocupantes permanecieron envueltos por una densa capa de tierra y polvo durante más de un minuto.

Algunas personas reportaron dificultades para respirar debido a la gran cantidad de partículas suspendidas en el ambiente.

Pasajeros temieron una tragedia

Testigos indicaron que el temor se apoderó de los viajeros al observar el volumen de tierra que descendía desde los cerros.

Varias personas, especialmente mujeres, rompieron en llanto al pensar que el deslizamiento podría aumentar de intensidad y alcanzar los vehículos estacionados o en movimiento.

La tensión se incrementó cuando, minutos después, se produjo un segundo desprendimiento de menor magnitud, lo que volvió a generar alarma entre quienes permanecían en el lugar.

No se reportaron heridos

A pesar de los momentos de incertidumbre y pánico, las autoridades y testigos confirmaron que no se registraron personas heridas como consecuencia del derrumbe.

Los pasajeros lograron ponerse a salvo mientras se evaluaba la seguridad de la vía para continuar el tránsito en la zona.

Persisten los riesgos en las carreteras andinas

El incidente volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las carreteras ubicadas en zonas montañosas, donde los deslizamientos de tierra representan una amenaza constante, especialmente durante temporadas de lluvias o cambios en las condiciones geológicas del terreno.

Conductores y pasajeros solicitaron una mayor vigilancia y monitoreo de los puntos críticos para prevenir emergencias que puedan poner en riesgo vidas humanas.

VIDEO RECOMENDADO