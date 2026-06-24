El Poder Judicial condenó a 35 años de pena privativa de la libertad a Erick Luis Moreno Hernández, conocido como alias ‘El Monstruo’, tras hallarlo responsable del delito de secuestro extorsivo cometido contra dos empresarios y sus familiares en Lima Norte.

La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte durante una audiencia realizada este miércoles 24 de junio.

#Importante. Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Moreno Hernández al concluir que medios probatorios y declaraciones testimoniales acreditan su responsabilidad penal en los hechos juzgado. pic.twitter.com/gHhCWEZ18T — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 24, 2026

Tribunal acreditó responsabilidad penal

A través de sus canales oficiales, el Poder Judicial informó que los medios probatorios, testimonios y declaraciones presentados durante el juicio oral permitieron acreditar la responsabilidad penal de Moreno Hernández en los hechos investigados.

Según la resolución judicial, alias ‘El Monstruo’, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos de Lima Norte’, participó en el secuestro de dos empresarios y sus familiares en el distrito de Comas.

Lee aquí: Trabajadora de la ATU fallece tras ser atropellada por bus del Corredor Azul en Cercado de Lima

Fiscalía demostró participación en secuestros ocurridos en 2020

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte indicó que los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2020.

De acuerdo con la acusación fiscal, una de las víctimas fue interceptada por varios sujetos que vestían chalecos similares a los utilizados por la Policía Nacional del Perú. Posteriormente fue privada de su libertad y trasladada a un inmueble ubicado en el distrito de Ancón.

En ese lugar, según la investigación del Ministerio Público, fue recibida y amenazada por Erick Moreno Hernández y otra persona vinculada al caso.

Exigían pagos de hasta 300 mil dólares

La Fiscalía sostuvo que la organización criminal utilizaba amenazas, armas de fuego y videos de tortura para presionar a las familias de las víctimas y exigir cuantiosas sumas de dinero a cambio de su liberación.

Las investigaciones establecieron que los montos reclamados por la organización podían alcanzar los 300 mil dólares.

Deberá pagar más de S/ 91 mil de reparación civil

Además de la condena de 35 años de prisión, el tribunal ordenó que Moreno Hernández pague S/ 91.400 por concepto de reparación civil a favor de los agraviados.

El caso estuvo a cargo del fiscal provincial Capcha Fuentes Rivera, quien sustentó la acusación durante el juicio oral y logró demostrar la participación del sentenciado en los actos ilícitos investigados.