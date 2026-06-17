Dos ciudadanos extranjeros perdieron la vida luego de que una avalancha los sorprendiera durante una expedición en el nevado Tocllaraju, en la provincia de Huaraz, región Áncash.

El accidente ocurrió cuando el grupo ascendía a más de 5.000 metros de altura y fue alcanzado por un alud de nieve.

Las víctimas fueron identificadas como un ciudadano mexicano y una mujer canadiense. Ambos quedaron sepultados por el desprendimiento y no lograron sobrevivir al impacto registrado en la zona de montaña.

El guía peruano Florentino Caldua fue el único integrante de la expedición que logró sobrevivir. De acuerdo con información oficial, permaneció atrapado en condiciones extremas en la Cordillera Blanca hasta que pudo recibir ayuda y actualmente se encuentra estable.

Tras conocerse la emergencia, el Ministerio del Interior informó el despliegue de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú hacia Huaraz.