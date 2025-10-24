Ayer por la mañana, la regidora de la Municipalidad Provincial de Ica, Mag. Silvia Bertolotti Acosta, junto al Ing. Julio Chávez del Instituto Catastral de Ica (ICL), participaron en los trabajos de instalación de más de un centenar de puntos geodésicos que formarán parte de la red que estará interconectada con tecnología satelital para el nuevo catastro de la provincia.

Nuevo catastro

El punto de trabajo de campo se ubicó en el sector Keiko Fujimori, en La Tierra Prometida, donde los pobladores expresaron su satisfacción al saber que sus predios estarán geo referenciados y debidamente incorporados al nuevo catastro.

“Pasaron 21 años. Ica ha crecido, ha cambiado; Ica necesita un nuevo catastro para ubicar las zonas de expansión, para sincerar e incrementar la recaudación del impuesto predial, y para planificar los futuros servicios básicos de agua potable, alcantarillado, infraestructura vial, educación, salud, cultura y deportes”, señaló la regidora Bertolotti durante la actividad.

Cabe recordar que este año la Municipalidad Provincial de Ica firmó un convenio con el Instituto Catastral de Ica (ICL), mediante el cual la municipalidad financia la actualización del catastro, que incluye la transferencia de tecnología de punta, mantenimiento y capacitación del ICL a la municipalidad. Esta inversión permitirá que la MPI pueda actualizar su catastro de manera anual, sin incurrir en costos adicionales significativos.

El proyecto se presenta como un paso importante para la modernización de la gestión territorial en Ica, fortaleciendo la planificación urbana, la inversión en infraestructura y la recaudación tributaria, además de brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios de predios en toda la provincia.

