Violación sexual

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna - San Francisco, con el fiscal adjunto provincial Ronald Escalante Quispe como responsable de la investigación, logró que se condene a Juan Carlos Landeo Saico (39) a 28 años de pena privativa de libertad y al pago de 11 mil soles de reparación civil, como autor de los delitos de violación sexual de menor de edad y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos.

El 15 de setiembre de 2019, al promediar las 10:00 de la mañana, el hoy sentenciado, aprovechando la cercanía que tenía con la agraviada (15) y que la madre de esta había salido a una reunión, ultrajó sexualmente a la menor en el interior de su domicilio ubicado en el barrio Hospital, distrito de Sivia, provincia de Huanta, ámbito del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Para lograr su objetivo, Landeo Saico cogió a la víctima a la fuerza para luego efectuarle tocamientos en sus partes íntimas y despojarla de sus prendas. Tras su cometido, le indicó que no cuente lo sucedido; pero, agobiada por lo sucedido, al día siguiente relató lo ocurrido al tutor de su centro educativo, luego de lo cual su progenitora también tomó conocimiento del hecho, quienes interpusieron la denuncia respectiva.

Durante su declaración, la adolescente indicó que no contó inmediatamente los terribles momentos que le tocó vivir por temor a que el agresor sexual la golpeara, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones con ella y sus hermanos menores, dejándoles moretones productos de los golpes propinados.

