Un evento climático de alta intensidad, caracterizado por una lluvia persistente acompañada de granizo de gran tamaño, se registró la tarde del lunes 9 de febrero en la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, al sur de la región Ayacucho, ocasionando daños materiales en viviendas, afectación de la infraestructura urbana y pérdidas en el sector agrícola.

Múltiples daños

La precipitación se inició alrededor de las 4:00 p. m. y se prolongó por más de una hora, tiempo suficiente para que el volumen de agua y granizo acumulado superara la capacidad de evacuación pluvial de la ciudad. Durante el fenómeno, el impacto del granizo provocó la ruptura y perforación de techos livianos, principalmente de calamina.

La acumulación de agua generó aniegos en distintas vías del casco urbano. La situación se vio agravada por la configuración geográfica de Coracora, donde el terreno canaliza naturalmente el flujo de aguas hacia las zonas céntricas. En estos sectores se registró el arrastre de sedimentos y aguas turbias, afectando el tránsito y evidenciando nuevamente la vulnerabilidad del sistema de drenaje y alcantarillado.

El mayor impacto se concentró en las zonas rurales y anexos del distrito, donde pequeños productores reportaron daños significativos en cultivos en etapa inicial de crecimiento. El granizo deshojó plantas y cubrió parcelas recientemente sembradas, afectando la capacidad de recuperación de los cultivos y generando preocupación entre los agricultores por las posibles consecuencias económicas en la campaña agrícola actual. Hasta el cierre de esta información, no se ha realizado una evaluación técnica que permita determinar con precisión la extensión de las áreas afectadas.

Mientras la población espera una evaluación oficial y eventuales medidas de apoyo, persiste la preocupación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la zona.

