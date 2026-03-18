Una menor de años 5 años vivía un infierno, tras sufrir maltrato psicológico y físico por parte de su madrastra. En videos difundidos en redes sociales la segunda semana de marzo, se evidenció como la mujer la gritaba y le propinaba fuertes jalones del cabello. El delito se registró en el distrito de Canayre, en la provincia de Huanta, en el ámbito del Vraem.

Presunta agresora

De acuerdo con testimonios de vecinos, la presunta agresora, sería la madrastra de la pequeña que visiblemente estaba sometida a gritos, insultos y un lenguaje violento dirigido contra la niña, quien aparece visiblemente asustada, frágil y sometida a constantes agresiones.

Ante ello, la Fiscalía Provincial de Familia de Ayna logró medidas de protección inmediatas a favor de una menor de cinco años víctima de presunta violencia física y psicológica en el distrito de Canayre, provincia de Huanta, ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), caso que generó gran preocupación e indignación tras difundirse imágenes del hecho en redes sociales.

La intervención se inició luego de que el Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna - San Francisco, Juver Edinson Vera Huamaní, recibiera una comunicación telefónica que alertaba sobre presuntos actos de maltrato contra la menor, situación que incluso fue registrada en video.

Ante la gravedad de los hechos, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Familia de Ayna, bajo la dirección de la Fiscal Adjunta Provincial Sussan Lisbeth Jáuregui Poma, quien dispuso la apertura inmediata de diligencias preliminares por presunta desprotección familiar, ordenando acciones urgentes para salvaguardar la integridad física y psicológica de la menor.

Como parte de las diligencias, se coordinó con la Policía Nacional del Perú, el sector salud, el Centro de Emergencia Mujer y la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de la Municipalidad Distrital de Pichari, a fin de asegurar la protección integral de la niña y la verificación de su entorno familiar.

Producto de estas acciones, se dispuso medidas de protección inmediatas, entre ellas el acogimiento residencial temporal de urgencia de la menor en el Centro de Atención Residencial Esperanza de Pichari, institución que velará por su bienestar, salud y desarrollo integral.

En ese mismo sentido, se ordenó que la presunta agresora se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia contra la menor y se someta a tratamiento psicológico obligatorio, mientras que la niña recibirá atención psicológica especializada para su recuperación emocional.

VIDEO RECOMENDADO