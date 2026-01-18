Rubén González Arvelo, de nacionalidad venezolana y con cinco años de trabajo ininterrumpido como barbero en el cercado de Ica, denunció haber sido indebidamente sindicado como presunto extorsionador luego de ser intervenido por la Policía el último martes.

En libertad

El ciudadano aseguró que la detención respondió a una confusión de carácter familiar y que, pese a colaborar con las diligencias, su imagen fue expuesta en redes sociales antes de que se concluyeran las investigaciones.

Tras recuperar su libertad y presentar la papeleta de salida que acredita su inocencia, González Arvelo pidió a los medios de comunicación contribuir a limpiar su nombre, señalando que el señalamiento afectó su reputación y su fuente de trabajo.

El barbero, conocido como “El Pitbull”, afirmó contar con su documentación en regla y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, mientras retoma sus labores habituales en su local del centro de la ciudad.

