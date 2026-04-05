Una recién nacida procedente de la región Ica se convirtió en protagonista de un importante avance médico en el país, luego de ser sometida con éxito a una compleja intervención quirúrgica mínimamente invasiva que permitió retirar un tumor de gran tamaño que comprometía su hígado.

Proeza médica

La menor, de apenas un mes de vida, fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja tras presentar signos de alarma en sus primeros días, entre ellos una coloración amarillenta en la piel. Los exámenes médicos confirmaron que padecía un quiste de colédoco, una anomalía poco frecuente que puede derivar en complicaciones graves si no se trata a tiempo.

El caso representaba un alto nivel de dificultad, no solo por la complejidad de la patología, sino también por la corta edad y el bajo peso de la paciente. A pesar de ello, el equipo médico optó por un abordaje laparoscópico, una técnica que evita grandes incisiones y reduce los riesgos postoperatorios, especialmente en pacientes tan pequeños.

La intervención estuvo a cargo de la cirujana pediatra Katherine Valeriano Palomino, quien lideró el procedimiento destacando el desafío que implicaba operar a una paciente neonatal con una lesión de gran tamaño. La operación permitió retirar la masa de forma oportuna y prevenir complicaciones mayores.

Tras esta intervención, se evitó la aparición de cuadros graves como infecciones biliares, daño progresivo del hígado o incluso enfermedades más severas. Asimismo, la técnica utilizada facilitó una recuperación más rápida, con menor dolor y una pronta reanudación de la alimentación.

El tratamiento fue cubierto integralmente por el Seguro Integral de Salud (SIS), permitiendo que la menor acceda a atención especializada sin generar gastos para su familia.

EL DATO: La pequeña paciente, de tan solo un mes de vida, fue diagnosticada con un quiste de colédoco que comprometía su hígado y requería intervención urgente en el INSN San Borja.

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