El dólar registró una importante apreciación frente al sol peruano en medio de la incertidumbre generada por el resultado de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la plataforma financiera Bloomberg, el tipo de cambio USD/PEN alcanzó los S/ 3,5167, con un avance de 1,35 % respecto a la sesión previa, reflejando una mayor demanda de activos refugio y cobertura cambiaria por parte de inversionistas y empresas.

La cotización representa uno de los niveles más altos observados en las últimas semanas y se produce mientras el mercado continúa procesando los resultados preliminares de los comicios presidenciales.

Incertidumbre electoral impulsa la demanda de dólares

El comportamiento de la divisa ocurre tras la segunda vuelta realizada el domingo entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

Con una diferencia estrecha entre ambos postulantes y el conteo oficial aún en desarrollo, los agentes económicos mantienen una posición cautelosa frente a posibles escenarios políticos y económicos.

Según operadores cambiarios, la demanda de dólares aumentó desde las primeras horas de negociación como mecanismo de protección ante la volatilidad del mercado.

Bolsa peruana opera con cautela

La incertidumbre electoral también impactó en la Bolsa de Valores de Lima, que inició la jornada con retrocesos, mientras los inversionistas esperan resultados oficiales más concluyentes.

Los analistas señalan que el desempeño de los activos peruanos continuará condicionado por la evolución del proceso electoral y las señales que emitan los principales actores políticos en los próximos días.

¿Cuál es el tipo de cambio oficial de SUNAT?

Mientras el mercado financiero registra movimientos al alza, la cotización referencial publicada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para el 8 de junio de 2026 es la siguiente:

Tipo de cambio SUNAT

Compra: S/ 3,442

S/ 3,442 Venta: S/ 3,443

Estos valores son utilizados principalmente para fines tributarios y contables, por lo que pueden diferir de las cotizaciones observadas en el mercado interbancario, casas de cambio y plataformas financieras internacionales.

Diferencias entre Bloomberg, SUNAT y el mercado paralelo

Las distintas referencias cambiarias responden a objetivos diferentes:

Bloomberg: refleja la cotización del mercado financiero en tiempo real.

refleja la cotización del mercado financiero en tiempo real. SUNAT: publica un tipo de cambio referencial utilizado para trámites tributarios.

publica un tipo de cambio referencial utilizado para trámites tributarios. Mercado paralelo: corresponde a operaciones realizadas en casas de cambio y cambistas.

Por ello, es habitual encontrar diferencias entre las cotizaciones publicadas por cada fuente.

Datos clave

Bloomberg USD/PEN: S/ 3,5167.

S/ 3,5167. Variación diaria: +1,35 %.

+1,35 %. Tipo de cambio SUNAT (compra): S/ 3,442.

S/ 3,442. Tipo de cambio SUNAT (venta): S/ 3,443.

S/ 3,443. El mercado sigue atento al conteo oficial de votos tras la segunda vuelta presidencial.

La demanda de cobertura cambiaria impulsa la apreciación del dólar.