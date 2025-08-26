Como parte de las actividades por la Semana de la Lactancia Materna, el centro de atención primaria Villa Túpac Amaru de Pisco organizó una jornada educativa y participativa que reunió a decenas de madres y bebés. El evento incluyó una charla informativa sobre los beneficios de la leche materna y el ya tradicional concurso del ‘Bebé Mamoncito’.

Buena nutrición

Durante la charla, profesionales de la salud destacaron la importancia de la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebé, no solo como alimento esencial, sino también como un acto que fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo. Además, se orientó a las madres sobre las técnicas adecuadas de amamantamiento para asegurar una buena nutrición.

El momento más tierno de la jornada llegó con el concurso del ‘Bebé Mamoncito’, en el que los bebés participantes debían mantenerse prendidos del pecho materno por más de un minuto, siendo evaluados por un jurado que valoró el agarre y la conexión madre-hijo.

La ganadora fue la pequeña Meredith Cervantes Aquino, de tan solo cinco meses, quien fue reconocida como la ‘Bebé Mamoncita 2025’, tras mantenerse en contacto correcto con el pecho de su madre durante toda la evaluación.

El gerente de la Red Asistencial EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, explicó que estas actividades buscan promover la lactancia materna como un derecho de los recién nacidos y un acto fundamental para su desarrollo saludable. “La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un bebé, y estas acciones ayudan a sensibilizar a la comunidad sobre su valor”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO