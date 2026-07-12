El boxeador pisqueño Jorge Balmaceda Yauricasa, conocido deportivamente como “El Cuervo”, se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera al ser convocado para una destacada velada de boxeo que se realizará en Lima. Sin embargo, el pugilista atraviesa dificultades económicas y no cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus pasajes, alimentación y demás gastos que le permitan viajar y competir representando a la provincia de Pisco.

Apoyo al deporte

La esperada pelea se disputará este miércoles 15 de julio, a las 4:00 de la tarde, en el distrito de La Punta, Callao, donde Balmaceda enfrentará al experimentado boxeador Alejandro Gutiérrez, conocido como “La Metralleta”, en un combate que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. El deportista pisqueño confía en realizar una gran presentación y dejar en alto el nombre de su ciudad sobre el cuadrilátero.

Ante esta situación, familiares, amigos y seguidores del deporte vienen impulsando una campaña solidaria para reunir los recursos que permitan concretar su participación en el evento. Los ciudadanos que deseen apoyar al representante local pueden realizar sus aportes mediante Yape al número 978782429, contribuyendo con los gastos de traslado y viáticos que demanda esta competencia.

El caso de Jorge Balmaceda vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan muchos deportistas provincianos para competir al más alto nivel, pese a su talento y esfuerzo. La expectativa es que la comunidad pisqueña, autoridades y empresas se sumen a esta causa, permitiendo que “El Cuervo” llegue al ring y tenga la oportunidad de defender los colores de Pisco en un escenario de gran exigencia deportiva.

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