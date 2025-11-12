Un bus de la empresa Jacksa, que se dirigía de Lima a Ica, quedó completamente destruido por un incendio a la altura de La Arena, en el distrito de San Vicente (Cañete), alrededor de las 5:30 de la mañana.

Siniestro vial

La unidad quedó reducida a cenizas sobre la carretera nacional, mientras que los pasajeros que resultaron con lesiones fueron trasladados a hospitales de Cañete y Chincha para recibir atención médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro, mientras la vía fue parcialmente afectada por las labores de control del fuego y atención a los heridos.

