Un bus de la empresa Cuarenta Integrada S.A. (Etrancisa), conocida como ‘La 40’, fue incendiado en plena vía pública en el distrito de Santa Anita.

Afortunadamente vacía, la unidad estaba estacionada frente a la casa del hermano de su propietario, en la calle María Pasado de Bellido, urbanización Huáscar, en dicho distrito.

Según información de RPP, algunos vecinos afirman haber visto a dos sujetos en una motocicleta rondando de manera sospechosa, por lo que presumen que podrían estar vinculados con el atentado.

Cabe indicar que el ataque no dejó heridos ni víctimas mortales, aunque el bus quedó totalmente calcinado.

La Comisaría PNP de Santa Anita se hizo presente en el lugar e inició las investigaciones preliminares para esclarecer el móvil del atentado e identificar a los posibles responsables.

No se descarta que el crimen esté vinculado a un nuevo caso de extorsión contra transportistas, aunque esto deberá confirmarse mediante las investigaciones.