El ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció la ejecución de un apagón masivo de líneas y equipos celulares utilizados para actividades de extorsión, como parte de las acciones emprendidas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país.

La medida será implementada en coordinación con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y busca bloquear el uso delictivo de teléfonos móviles para cortar las comunicaciones entre redes criminales que operan desde distintos puntos del territorio nacional.

“Esta acción forma parte de un conjunto de medidas del Ejecutivo, muchas en concordancia con el Congreso, como la penalización de la venta ilegal de chips y el congelamiento de cuentas”, explicó Malaver en declaraciones a Canal N.

El titular del Interior indicó que el apagón no solo afectará los números telefónicos involucrados en actividades ilícitas, sino también los equipos vinculados, con el objetivo de impedir su reutilización. “El apagón busca inhabilitar los equipos para que sean inutilizables”, subrayó.

El procedimiento se activará luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público reciban la denuncia correspondiente, de modo que la respuesta sea inmediata.

Según informó Malaver, existen más de 370 mil líneas telefónicas bajo investigación por presunto vínculo con redes de extorsión, las cuales serán evaluadas por las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

El ministro recordó que estas acciones están respaldadas por el Decreto Legislativo 1611, que garantiza la reserva de identidad de las víctimas que denuncian este tipo de delitos. “Buscamos incentivar la cultura de la denuncia y proteger a quienes colaboran con las investigaciones”, enfatizó.

Frente a las críticas sobre la respuesta del Gobierno ante la inseguridad, Malaver aseguró que el Ejecutivo continúa adoptando medidas firmes.

“No se puede desmerecer el esfuerzo que realiza el Ejecutivo bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte por devolverle la seguridad a los 33 millones de peruanos”, afirmó.