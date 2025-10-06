Dos hombres fueron detenidos este lunes por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuando se desplazaban en un bus de transporte público portando municiones, una réplica de granada y una nota extorsiva.

Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), los sujetos estarían implicados en un presunto intento de extorsión contra conductores que continuaban laborando durante la jornada de paro convocada por un sector del transporte urbano.

El operativo se llevó a cabo en plena vía pública, como parte de las acciones policiales desplegadas para garantizar el orden durante la medida de fuerza.

De acuerdo con la información difundida por el Mininter en sus redes sociales, los intervenidos fueron sorprendidos dentro de una unidad de pasajeros que transitaba por San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima.

Tras una rápida reacción en #SJL, agentes de la @PoliciaPeru capturaron a 2 sujetos que planeaban un atentado contra transportistas. Cayeron con una réplica de granada y una nota extorsiva.



Exhortamos a que el anunciado apagado de motores no se convierta en un acto de violencia. pic.twitter.com/fGeNPkwwx2 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 6, 2025

Durante la inspección, los agentes hallaron entre las pertenencias de los detenidos una cantidad no precisada de municiones, además de una réplica de granada y una nota con mensajes de amenaza.

Estos elementos habrían sido destinados a amedrentar a transportistas que optaron por continuar prestando servicio pese al paro convocado.

El Ministerio del Interior resaltó la rápida intervención policial que permitió frustrar un posible atentado contra trabajadores del transporte.