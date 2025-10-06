La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la suspensión temporal de las rutas alimentadoras Trapiche y Puente Piedra del Metropolitano a raíz de las manifestaciones registradas esta mañana en el norte de la capital.

Según precisó la entidad en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), los bloqueos se ubican en la Panamericana Norte y la avenida Próceres de Huandoy (Primera de Pro), en el distrito de Los Olivos, lo que ha impedido el tránsito regular de los buses.

“🚨 Debido a la presencia de manifestantes en la Panamericana Norte y la av. Próceres de Huandoy (Primera de Pro), en Los Olivos, se informa la suspensión temporal de las rutas alimentadoras Trapiche y Puente Piedra. Pedimos a los usuarios tomar sus previsiones”, comunicó la ATU.

🚨#ATUInforma | Debido a la presencia de manifestantes en la Panamericana Norte y la av. Próceres de Huandoy (Primera de Pro), en Los Olivos, se informa la suspensión temporal de las rutas alimentadoras Trapiche y Puente Piedra.



Pedimos a los usuarios tomar sus previsiones. pic.twitter.com/fr0dkZsDhW — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

La suspensión afecta directamente a los usuarios de Lima Norte que utilizan estas rutas para conectarse con las estaciones principales del Metropolitano.

La ATU recomendó a los pasajeros tomar precauciones y prever demoras en sus desplazamientos, mientras se restablece el orden en la zona. Asimismo, aseguró que se mantendrá informando a través de sus canales oficiales sobre el restablecimiento del servicio.

Este incidente se suma a los bloqueos y movilizaciones registrados en distintos puntos de Lima durante la jornada, en el contexto del paro convocado por un sector del transporte público.

TE PUEDE INTERESAR